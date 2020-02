Die letzten Handelstage und –wochen spielten sich für die Aktie in einer ausgeprägten Handelsspanne ab. Nachdem der Wert im Januar an dem massiven Widerstandscluster im Bereich von 8,0 CAD scheiterte, ging es für die Lundin-Mining-Aktie zunächst einmal bergab, ehe sie sich im Bereich von 7,0 CAD stabilisieren konnte und in die bereits thematisierte Seitwärtsbewegung überging.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 30.01. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit steuerte die Aktie die 8,0 CAD (April-Hoch) an, musste aber zwei Mal klein beigeben, sprich sie scheiterte mit dem Unterfangen, dieses Niveau signifikant zu überwinden und sich so weiteres Aufwärtspotential zu erschließen. Schnell geriet der Wert daraufhin unter Druck. Die eminent wichtige Unterstützungszone um 7,5 CAD (inkl. kurzfristigen Aufwärtstrend) wurde unterschritten, was das Korrekturszenario zusätzlich befeuerte. Immerhin hielt der Bereich um 7,0 CAD in Verbindung mit der 200-Tage-Linie dem Druck bislang stand. […] Die bedarf es aber, um die Aktie aus der prekären charttechnischen Lage zu befreien. Ein signifikanter Rutsch unter die 7,0 CAD sollte tunlichst vermieden werden. Eine Rückeroberung der 7,5 CAD würde die Lage bereits entspannen.“

Am Freitag (21.02.) arbeitete sich der Wert mit einem satten Tagesplus von 5 Prozent nun wieder in Richtung 7,5 CAD vor. Vieles wird womöglich vom Start in die neue Handelswoche abhängen. Sollte die Aktie den Schwung aus der letzten Woche mitnehmen und die 7,5 CAD signifikant überwinden können, so könnte es durchaus noch einmal zum Test des massiven Widerstands bei 8,0 CAD kommen. Obacht ist dennoch geboten, denn die Lage bei den Industriemetallen ist ob der Nachfragesorgen weiterhin angespannt.

Kurzum: Man kann die aktuelle charttechnische Lage bei der Aktie von Lundin Mining wie folgt zusammenfassen: Signifikant unter die 7,0 CAD sollte es nicht gehen, anderenfalls wird eine Neubewertung der Lage erforderlich. Auf der Oberseite wäre ein Ausbruch über die 7,5 CAD ein erster Achtungserfolg. Spannend wird es, sollte es der Aktie dann womöglich auch noch gelingen, die Bewegung signifikant über das Widerstandscluster um 8,0 CAD auszudehnen.