Die Aktie des Energiekonzerns RWE kletterte vergangene Woche um 4 Prozent nach oben und konnte sich deutlich vom DAX absetzen. Mit 34,44 Euro lag das Papier auf dem höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren. Grund ist die zunehmend risikoaverse Haltung der institutionellen Marktakteure aufgrund der drohenden Corona-Pandemie und der dadurch einhergehenden Produktionsausfälle. In diesem schwierigen Marktumfeld wird in als sicher geltende Anlagen investiert. Dazu zählt auch RWE, da der Energiekonzern immer mehr den Bereich erneuerbaren Energien ausbaut. RWE werde in drei Jahren ein Drittel seiner Kohlekraftwerkskapazität vom Netz nehmen, bis 2030 sogar zwei Drittel. Bis 2040 solle RWE klimaneutral sein.

Zum Chart