Umfrage der Raiffeisen KAG: Frauen verzichten auf Ertrag – Einigkeit bei nachhaltiger Pensionsvorsorge

Im Auftrag der Raiffeisen KAG hat das Marktforschungsinstitut Spectra im Januar eine repräsentative Umfrage zum Thema Frauen und finanzielle Vorsorge in Österreich durchgeführt und 2.229 Personen im Alter von 18 bis 69 Jahren befragt. Wenig überraschend war dabei, dass fast zwei Drittel der befragten Frauen angaben, zukünftig nicht von der staatlichen Pension leben zu können. Ein Viertel der Befragten gab an, bis zu 999 Euro zur Verfügung zu haben (10 % der Männer). „Nur 4 % der Frauen gehen davon aus, mehr als 2.000 Euro an staatlicher Pension zur Verfügung zu haben (12 % der Männer), 35 % der Frauen wissen gar nicht, welcher Betrag ihnen zur Verfügung stehen wird“, bestätigt Peter Bruckmüller, Geschäftsführer des Marktforschungsinstitutes Spectra. Exakt die Hälfte der weiblichen Befragten konnte keine Auskunft darüber geben, wie viel Geld ihr pro Monat für private Pensionsvorsorge zur Verfügung stehen wird. Zum Vergleich: Von den männlichen Befragten gaben nur 39 % an, das nicht zu wissen.

Frauen verzichten auf Ertrag – Einigkeit bei nachhaltiger Pensionsvorsorge