Seit den Tiefständen aus Anfang 2017 um 8,80 NOK herrscht beim Währungspaar EUR/NOK wieder ein intakter Aufwärtstrend und brachte die Notierung auf ein Verlaufshoch von über 1/10 bis Ende Oktober letzten Jahres aufwärts. Die volatile Handelsphase setzte aber bereits ein Stück weit früher ein und bewegt sich zwischen den Kursmarken von 9,8157 und 10,3134 NOK grob seitwärts. Innerhalb dieser kristallisiert sich jedoch mit zunehmender Zeit eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen und sehr wichtigen Unterstützung um 10,0264 NOK heraus. Die entsprechende Nackenlinie der noch im Aufbau befindlichen Formation verläuft leicht abgeschrägt um 10,30 NOK. Der letzte Rücksetzer im Paar endete exakt auf dem Niveau der linken Schulter, dass befeuert die Annahme der vorliegenden Trendwendeformation, die bei regelkonformer Aktivierung für ein Investment durchaus herhalten kann.

Euro mit Fortsetzungspotenzial

Solange sich das Paar EUR/NOK innerhalb der Grenzen zwischen 10,0264 und grob 10,2750 weiter auffällt, dürften die volatilen Schwankungen fortgesetzt werden. Erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über die blau eingezeichnete Nackenlinie sowie das Kursniveau von mindestens 10,2756 NOK wird ein Rücklauf zunächst an die Jahreshochs aus 2019 bei 10,3134 NOK wahrscheinlich. Darüber würde die inverse SKS-Formation schließlich einer Aktivierung unterliegen und mittelfristiges Aufwärtspotenzial in den Bereich von 10,50 NOK freisetzen können. Wer hieran partizipieren möchte, kann sich beispielsweise auf die Seite des Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE7JAV schlagen. Für den Fall eines Kursrutsches unter glatt 10,00 NOK dürften hingegen direkte Rücksetzer an den Support bei 9,8157 NOK folgen. Dann allerdings würde die charttechnische Formation vollkommen an Bedeutung verlieren.