Wenn die aktuelle Korrektur des Euro/USD-Kurses endet und das Währungspaar in nächster Zeit wieder unter Druck gerät, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Laut dem UBS-KeyInvest Daily Trader könnte die Erholung bei Euro/USD (ISIN: EU0009652759) bald beendet sein. Hier ein Auszug aus der Analyse:

„Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit Anfang Dezember in einem neuen fallenden Trendkanal. Innerhalb dieses Kanals versuchte das Währungspaar am 27. Dezember einen Ausbruch über den wichtigen 200er-EMA bei USD 1.115. Der Anstieg gelang bis USD 1.123 am 31. Dezember. Ein nachhaltiger Durchbruch über den 200er-EMA hätte die Lage für EUR/USD langfristig aufgehellt und weiter steigende Kurse vermuten lassen. Aber der Ausbruch währte nur kurz, in der Folge ging es stetig bergab. Am 17. Januar wurde bei USD 1.111 der 50er-EMA aufgegeben, der als kurzfristiger Richtungsgeber gilt und damit ein deutliches Schwächesignal generierte. EUR/USD sackte dann auch bis USD 1.077 am 20. Februar ab. Aktuell befindet sich EUR/USD in einer Erholung und erreichte am Vortag das bisherige Verlaufshoch bei USD 1.100.