Die Ölpreise kommen nicht zur Ruhe. Von einer Stabilisierung scheinen sie „meilenweit“ entfernt zu sein. Aktuell bahnt sich eine Verkaufslawine ihren Weg durch den Ölsektor, wie man sie lange nicht mehr beobachten konnte.

Im Ergebnis ringt Brent C.O. mit den 50,0 US-Dollar und WTI Oil mit den eminent wichtigen 45,0 US-Dollar. Für den Arca Oil Index – dem Sammelbecken der Produzentenaktien – sind das denkbar ungünstige Rahmenbedingungen; zumal auch die Stimmung in Bezug auf Aktien generell gekippt ist. Um es einmal plakativ zu formulieren: Die Öltankerflotte ist in sehr raue See geraten…

Unsere letzte Kommentierung zum Arca Oil Index beendeten wir am 25.02. mit „[…] Eigentlich genügt schon die Feststellung, dass der Index den gestrigen Handelstag auf dem Niveau von 1.064 Punkten beendete, um die prekäre Lage zu beschreiben. Damit droht er, unter das 2017er Tief zu fallen. Sollte er das Tief nun weiter ausbauen, könnte sich die charttechnische Lage für ihn weiter verschärfen. Aktuell nimmt offenkundig das bärische Szenario weiter Form an. Demnach muss auch über eine Fortsetzung der Korrekturbewegung in Richtung 1.010 Punkten diskutiert werden. Aufgrund der überverkauften Lage sind Gegenbewegungen zwar jederzeit möglich, doch erlangen diese erst Relevanz, sollten sie über die 1.120 Punkte laufen können.“

Die Korrektur hat noch einmal richtig Dynamik entwickelt. Die 1.010 Punkte wurden zügig abgearbeitet und pulverisiert. Aktuell scheinen die Unterstützungen „im Minutentakt“ zu bersten. Der obere 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis zeigt deutlich, wohin die Reise nach dem Bruch der 1.010er Marke nun gehen könnte. Im Bereich von 900 Punkten markierte der Arca Oil Index Anfang 2016 ein markantes Tief. Bei der aktuellen Bewegungsdynamik scheint dieser Bereich nur noch einen „Katzensprung“ entfernt zu sein. Sollte es unter die 900er Marke gehen, muss die Lage erneut bewertet werden. Die Bewegung ist überverkauft. Gegenstöße sind möglich, doch erst, wenn diese die 1.010 Punkte überwinden können, erlangen sie Relevanz…