Die Hoffnung auf geld- und fiskalpolitische Antworten aus Notenbanken und Politik auf das Coronavirus sorgt zu Wochenbeginn zumindest für einen Zwischenhalt an den weltweiten Börsen. Ob mehr als nur eine Verschnaufpause daraus wird, dürfte davon abhängen, ob sich die Indizes in den kommenden Stunden nachhaltig auf dem aktuellen Niveau stabilisieren können. Noch steht aus technischer Sicht eine Bodenbildung aus, der Abwärtstrend ist intakt.

Noch vor zwei Wochen ging man an den Finanzmärkten davon aus, dass die Ausbreitung des Virus auf China begrenzt bleibt. Jetzt weiß man, dass man sich diesbezüglich geirrt hat und ein Ende der Pandemie weltweit nicht in Sicht ist. Es sieht aber so aus, als könne man die Ausbreitung in den Industrieländern bislang besser kontrollieren als in China. Dort waren die Infektionszahlen weitaus schneller gestiegen als bislang in den Industrieländern. In China selbst eröffnen erste Fabriken wieder, zerstörte Lieferketten könnten so langsam wieder hergestellt werden.