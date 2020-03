Dr. Peters Group plant innovativen Hotelfonds und baut auf eigene Erfahrungen

Innovativen Hotelfonds

Der Markt für Sachwertinvestments wächst seit zwei Jahren wieder rasant. Vor allem geschlossene Immobilienfonds stehen bei privaten und institutionellen Kapitalanlegern hoch im Kurs. Ab Ende des ersten Quartals 2020 können Investoren mit einem risikogemischten Hotelfonds des Dr. Peters Group am Sachwertboom partizipieren.

Die Dr. Peters Group hat bereits 2014 als einer der ersten Sachwerteanbieter geschlossene Fondsbeteiligungen in Deutschland angeboten, nachdem mit dem KAGB ein sicherer Rechtsrahmen für geschlossene Beteiligungen geschaffen wurde. Die Fonds DS 141 Hampton by Hilton Aachen und dem DS 142 Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen waren als Publikums-AIF konzipiert und wurden erfolgreich am Markt platziert. Vor allem der Hotelfonds DS 142 fand großen Anklang bei Privatanlegern und institutionellen Investoren.

Zum Ende des 1. Quartals plant die Dr. Peters Group an die Erfolge der Vorgängerfonds anzuknüpfen. Anleger werden sich gleich an drei namhaften Businesshotels der 3- bis 4-Sterne-Kategorie beteiligen können. Zum Portfolio gehören das „GHOTEL hotel & living“ in Bochum, das in Karlsruhe gelegene „Star Inn, by Comfort“ und das „Tulip Inn Ludwigshafen City“ in Ludwigshafen. Die drei für den Fonds vorgesehenen Hotelimmobilien wurden bereits angekauft. Das Eigenkapitalvolumen des ersten risikogemischten Publikums-AIF aus dem Hause Dr. Peters beträgt rund 30 Millionen Euro.

Exzellente Aussichten für Platzierung des neuen Dr. Peters Fonds

Die Aussichten für einen Erfolg des neu aufgelegten Fonds der Dr. Peters Group sind gut. 2019 stieg die Nachfrage nach geschlossenen Sachwertinvestments im Vorjahresvergleich um 34 Prozent und gewann im Jahresverlauf deutlich an Dynamik. Das prospektierte Eigenkapitalvolumen der neun AIF-Novizen im zweiten Quartal 2019 betrug laut einer Studie der Ratingagentur Score rund 560 Millionen Euro und versechsfachte sich damit im Vergleich zum ersten Quartal.

Die Dr. Peters Group gehört ohnehin zu den erfolgreichsten Anbietern von geschlossenen Sachwertbeteiligungen in Deutschland. Seit der Regulierung des Sachwertmarkts hat die Dr. Peters Group drei Fonds mit einem Platzierungsvolumen von mehr als 100 Millionen Euro aufgelegt. Zwei dieser Fonds kamen aus dem Hotelbereich. Mit dem risikogemischten Publikums-AIF kommt nun ein dritter Hotelfonds auf den Markt. „Dies ist ein wichtiger Schritt für die weitere Expansion unseres Immobilienbereichs“, kommentiert Stefan Lammerding, Geschäftsführer Portfoliomanagement und Vertrieb der Dr. Peters Group.

Dr. Peters Group will Immobiliengeschäft ausbauen

In naher Zukunft plant die Dr. Peters Group weitere innovative Immobilieninvestments am Markt zu platzieren. Aktuell arbeitet das Unternehmen am Erwerb einer KWG-32-Lizenz, um beispielsweise eigene Anleihen zu emittieren. Stefan Lammerding, Geschäftsführer Portfoliomanagement und Vertrieb der Dr. Peters Group, sagt: „Wir sehen großes Potential, wieder mehr Menschen für Sachwertinvestments zu gewinnen. Zum einen, weil Sachwerte wichtig für die Diversifizierung des Anlagevermögens sind. Zum anderen, weil sie gerade im aktuellen Nullzinsumfeld dabei unterstützen können, Kapital wertgenerierend zu investieren.“

Im Zuge einer Digitalisierungsoffensive hat die Dr. Peters Group zudem eine strategische Partnerschaft mit der Crowdfundingplattform zinsbaustein.de vereinbart. Das Berliner Start-Up bietet Kapitalanlegern die Möglichkeit, sich bereits ab 500 Euro an Immobilienprojekten zu beteiligen. 2019 haben Anleger insgesamt 22,7 Millionen Euro in 6.000 Einzeltransaktionen investiert. In der Summe wurden seit Gründung des Unternehmens 60 Millionen Euro in Form von Nachrangdarlehen zwischen 500 und 25.000 Euro eingesammelt. Alle fälligen Crowd-Darlehen wurden seit Markteintritt von zinsbaustein.de termingerecht oder frühzeitig zurückgeführt.

Die Dr. Peters Group und das Zinsbaustein-Management versprechen sich viel von der strategischen Partnerschaft. Zinsbaustein.de kann zukünftig von der jahrzehntelangen Erfahrung der Dr. Peters Group im Bereich Investments und Sachwertanlagen und der Strukturierung Alternativer Investmentfonds sowie im Asset Management langlaufender Immobilien profitieren. Die Dr. Peters Group bekommt im Gegenzug einen direkten Zugang zu Anlegern, die über die klassischen Vertriebswege nicht erreicht werden. Stefan Lammerding kommentiert: „Die ersten Rückmeldungen unserer Kunden hierzu sind positiv.“