23.000 Besucher - Hunderte von Litern Handdesinfektionsmittel und kein Händeschütteln. Corona ist nichts weiter als ein Grippevirus mit Tröpfcheninfektion. Was bisher jeden Winter mit der Grippe normal war, bricht bei Corona alle Hysterierekorde... Die PDAC 2020 war super!

Die PDAC 2020 war ein voller Erfolg mit etlichen Meetings und vor allem vielen TV Interviews. Sie finden alle Interviews unter: https://www.commodity-tv.com/ondemand/events/pdac-toronto/

Wir sprachen mit vielen Unternehmen, Experten und Bergbauprofis und der klare Tenor war, die Metalle werden zusehends knapper. Es gab und gibt immer noch zu wenig Exploration und Projekte die in Produktion in den nächsten 2-3 Jahren gehen könnten. In der Exploration sprachen wir mit Skeena Resources https://www.commodity-tv.com/play/skeena-resources-buying-option-from- ... und Gatling Exploration https://www.commodity-tv.com/play/gatling-resources-100000m-drill-prog .... Genesis Metals https://www.commodity-tv.com/play/genesis-metals-gold-exploration-on-h ... gab uns auch zum ersten Mal ein Interview sowie Affinity Metals mit CEO Rob Edwards https://www.commodity-tv.com/play/affinity-metals-first-drill-holes-on ...