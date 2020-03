Erweist sich die aktuelle Erholung des DAX-Index nur als kurzfristige Aufwärtsbewegung, dann könnte ein Investment in Short-Hebelprodukte interessant sein.

Bekanntlich verlor der DAX-Index (ISIN: DE0008469008), der vor allem am 9.3.20 und am 12.3.20 massive Kurseinbrüche erlitten hatte, im vergangenen Monat 33 Prozent seines Wertes. Im frühen Handel des 13.3.20 setzte der Index zu einer - im Vergleich zu den an den Vortagen erlittenen Verlusten – zaghaften Korrekturbewegung an.

Für bearish eingestellte Anleger, die der aktuellen Kurskorrektur nur eine kurze Lebensdauer prognostizieren, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Short-Hebelprodukte gekommen sein. Wegen der auch in Zukunft zu erwartenden hohen Schwankungsbereitschaft des DAX werden nachfolgend tief im Geld liegende Short-Hebelprodukte präsentiert, die auch eine kurzfristig höhere Aufwärtsbewegung des Index überstehen sollten. Nachfolgend ein Vergleich zwischen einem Put-Optionsscheine und einem Turbo-Put mit identischen Basispreisen.