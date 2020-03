Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,1125 (06:17 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1047 im asiatischen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 106,76. In der Folge notiert EUR-JPY bei 118,78. EUR-CHF oszilliert bei 1,0563.

Ein Einbruch der Konjunkturdaten in China war per Februar erwartet worden. Der Umfang überraschte dann doch bezüglich der Prognosen. Wir verweisen auf nachstehenden Datenpotpourri. In der westlichen Welt ist bisher ein vergleichbarer Einbruch in der Industrie verhindert worden. Dennoch sind die Bremsspuren markant, in einigen Branchen massiv und existentiell. Das gilt beispielsweise für Hotels, Restaurants, die Tourismusbranche und Unternehmen, die für die Mobilität der Wirtschaft sorgen. Die exorbitanten Maßnahmenpakete, die aber auch kleinere Unternehmen schützen sollten (wir sind hier auf Linie des DIHK), sind grundsätzlich geeignet, elementare Schäden in den Wirtschaftsstrukturen zu verhindern. Heute sind wir gespannt, was von Seiten der EU-Finanzminister kommen wird.