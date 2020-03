Die Tesla-Aktie musste am gestrigen Montag massive Kursverluste hinnehmen. Bezeichnungen wie Ausverkauf charakterisieren das Ganze wohl am besten. Aufgrund der massiven Kursverluste sind nun weitere Unterstützungen in den Fokus gerückt. Diese müssen unbedingt verteidigt werden, um eine weitere Eskalation des Abverkaufs zu vermeiden.

Der Montag (16.03.) endete mit einem satten Minus von über 18 Prozent bei 445 US-Dollar. Damit wurde auch der wichtige Unterstützungsbereich 540 / 500 US-Dollar unterschritten; zumindest temporär unterschritten, denn eine rasche Rückkehr über die 540er Marke muss für die Aktie das erklärte Ziel sein, um die Lage aus charttechnischer Sicht etwas zu entspannen.

Der Fokus liegt nun unserer Meinung nach auf dem Bereich 360 / 330 US-Dollar. In diesem verläuft auch die 200-Tage-Linie, die vor allem auf mittlere und lange Sicht eine hohe Relevanz hat. Ein Unterschreiten dieser Zone gilt es somit unter allen Umständen zu vermeiden. Sollte dieser Fall eintreten, muss die Lage neu überdacht werden.

Ob es sich bei den aktuellen Kursen bereits um Kaufkurse handelt, ist offen und aus unserer Sicht auch fraglich. Die nächsten Wochen werden sehr wahrscheinlich turbulent sein. Erholungsversuche, womöglich auch eine Erholungsrally sind ob der extrem überverkauften technischen Lage durchaus möglich, doch ob diese dann nachhaltig sein werden, ist ebenfalls fraglich. Nichts scheint in diesen Tagen gewisser zu sein als die Ungewissheit.

Kurzum: Die nächsten Tage / Wochen dürften herausfordern bleiben. Eine Bodenbildung zeichnet sich aktuell aus unserer Sicht noch nicht ab. Wichtig wäre ein Verbleib oberhalb der 330 US-Dollar… Auf der Oberseite wäre eine Rückeroberung der der 540 US-Dollar (noch besser der 600er Marke) ein erster Lichtblick.