Tatsächlich konnte der DAX diese Marke gestern überwinden, und das sogar sehr deutlich, dank einer großen Aufwärtslücke (grüne Ellipse).

Eine Inselumkehr mit Schönheitsfehlern

Da der DAX zuvor mit einer Abwärtslücke unter 8.700 Punkte gefallen war (rote Ellipse), hat sich mit dem dazwischenliegenden Verlauf eine Kursinsel gebildet. Und damit liegt nun eine Art Inselumkehr vor, die sehr bullish zu werten ist. Sie hat zwar leichte Schönheitsfehler, weil der DAX mit dem Kursrutsch vom 16. März bereits in dem Kursbereich gelandet war, doch solange die heutige Aufwärtslücke nicht vollständig geschlossen wird, kann die Kurserholung weitergehen.

Das gilt insbesondere dann, wenn der Index nun auch noch nachhaltig über 9.200 Zähler steigen kann. Denn dann wären die Abwärtslücke von Montag vollständig geschlossen und die beiden Zwischenhochs von Dienstag und gestern überwunden.

DAX könnte um seinen Buchwert pendeln

Andernfalls könnte der DAX noch eine Weile um seinen Buchwert herum pendeln. Das wäre sogar ein ziemlich passendes Kursverhalten in der aktuellen Situation, wie ich finde. Denn da sich die Anleger, was die Gewinnentwicklung der Unternehmen angeht, wie ich vorgestern schrieb „im Blindflug“ befinden, orientieren sie sich eben an den Sachwerten der Unternehmen. Damit würden sie sich in den aktuell höchst unsicheren Zeiten weder nach unten noch nach oben zu weit aus dem Fenster wagen, sondern abwarten, welche Be- oder gar Entlastungen in der Corona-Krise demnächst erfolgen.

Fazit

Der DAX scheint nach unten aktuell relativ gut abgesichert. Durch den bullishen Ausbruch sollten Rücksetzer kurzfristig eigentlich kein Thema sein. Bei 8.700 Punkten liegt der Buchwert des Index, und wie man aus vorangegangenen Analysen bereits entnehmen konnte, liegen bei 8.136,16 bzw. 8.151,57 Punkten die ehemaligen Allzeithochs aus den Jahren 2000 und 2007. Los, Bullen, macht was draus!

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Geldanlage

Ihr

Sven Weisenhaus

(Quelle: www.stockstreet.de)