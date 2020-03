Die Corona-Virus-Epidemie hat auch den Devisenmarkt voll im Griff. Die Nervosität ist hoch. So prägten hohe Ausschläge unter anderem die Entwicklung bei USD/JPY in den letzten Wochen.

Ein Auf und Ab erlebte USD/JPY in den letzten Wochen. Unter dem Eindruck der Entwicklungen brach der US-Dollar im Februar zunächst seinen Versuch ab, die Widerstandszone um 112+ JPY auszuhebeln und fand sich im Anschluss rasch unterhalb der 102 JPY wieder. Hier endete die Talfahrt und der Greenback schwang sich zu einem Comeback auf.

Zügig eroberte der US-Dollar wichtige Marken zurück. Vor allem die Zone um 108,0 / 108,5 JPY ist vor diesem Hintergrund zu nennen. Der Weg in Richtung 110,0 JPY bzw. 112,0 JPY war damit frei. Aktuell versucht sich der US-Dollar erneut am Widerstandsbereich um 112,0 JPY.

Der US-Dollar hat aktuell das Momentum zwar auf seiner Seite, doch die Zone um 112,0 JPY erwies sich bereits in der jüngeren Vergangenheit als veritabler Spielverderber. Der Ausgang des Unterfangens ist offen: Ein erfolgreicher Ausbruch könnte die Tür in Richtung 114,0 / 114,5 JPY öffnen, wohingegen ein erneuter Rücksetzer unter die 110,0 JPY den US-Dollar in seinen Ambitionen zurückwerfen könnte.