Die Autonachfrage in Europa und Nordamerika sinkt deutlich. Die Experten der DZ Bank halten einen weltweiten Rückgang der Nachfrage in diesem Jahr von 10 Prozent bis 15 Prozent für realistisch. Ab dem vierten Quartal könnte sich die Nachfrage normalisieren.Davon ist auch Daimler betroffen. Die Prognose dürfte nicht haltbar sein, wurden in ihr doch keine Corona-Folgen berücksichtigt. Vermutlich wird der Autokonzern seine alte ...