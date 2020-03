Viele Unternehmen haben ihre Hauptversammlungen in den vergangenen Tagen abgesagt. Bayer wird einen anderen Weg gehen. Die Leverkusener veranstalten am 28. April eine Online-Hauptversammlung. Dies ist eine Premiere. So kann aber in der Folge auch die Dividende ausgezahlt werden. Die Dividendenrendite liegt bei rund 6 Prozent.Die Aktien von Bayer haben seit der Krise rund 34 Prozent nachgegeben. Aus Sicht der Experten von Baader ist ...