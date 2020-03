In Bezug auf Aphria mündete das Ganze (vorerst) in der Ausbildung des markanten Tiefs bei 2,65 CAD. Anschließend erholte sich die Aktie jedoch. Die erste Phase war sicherlich eine Reaktion auf die extrem überverkaufte Lage. Doch der Aktie gelang es in den letzten Handelstagen, erste Teilerfolge zu verzeichnen. So wurde unter anderem der untergeordnete Bereich von 4,0 CAD zurückerobert. Die Gegenbewegung (von einer Trendwende zu sprechen, wäre aus unserer Sicht aktuell noch zu früh) nahm weiter Fahrt auf und erreichte zum Wochenausklang den Bereich von 5,0 CAD und damit einen Widerstandbereich mit hoher Relevanz.

Die neu angelaufene Handelswoche könnte eine Art Weichenstellung mit sich bringen. Entweder geling es der Aktie, ihren Weg gen Norden weiter fortzusetzen und die 5,0 CAD zu überspringen oder aber das Erreichen der 5,0 CAD wird zum Anlass genommen, um nach der veritablen Zwischenerholung doch noch Gewinne mitzunehmen. Im besten Fall spielen sich Rücksetzer jedoch oberhalb von 4,0 CAD ab. Sollte es hingegen über die 5,0 CAD gehen, würde sich ein übergeordnetes Bewegungsziel bei 6,0 CAD aktivieren. Diesem vorgelagert liegt noch der Widerstandsbereich um 5,4 CAD.