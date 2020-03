Um fast 20% schossen gestern die Aktien von Champignon Brands (WKN A2PZ48 / CSE SHRM) bei extrem hohem Handelsvolumen am kanadischen Markt nach oben. Das Unternehmen hatte die Übernahme einer fortgeschrittenen Psychedelika-Gesellschaft gemeldet (wir berichteten). Heute legt Champignon mit weiteren, spannenden Neuigkeiten nach.

Wie das Unternehmen nämlich mitteilt, hat man das so genannte Special Advisory Committee, ein wichtiges Beratungsgremium, erneut verstärkt – und zwar mit einem Experten, der über große Erfahrung in der stark regulierten, wachstumsstarken Branche verfügt, in der Champignon tätig ist! Herr Jay Khetia soll dabei behilflich sein, die neuartigen Behandlungsprotokolle des Unternehmens in das bestehende CPG-Portfolio (Consumer Packaged Goods) des Unternehmens zu integrieren.