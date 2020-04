NEW YORK (dpa-AFX) - Die wachsenden Sorgen um die Corona-Pandemie in den USA dürften am Mittwoch die Wall Street weiter belasten. Zum Start in den neuen Börsenmonat April wird der US-Leitindex Dow Jones Industrial mit kräftigen Abschlägen erwartet. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt zuletzt mit einem Verlust von 3,7 Prozent auf 21 104 Punkte.

Die Virus-Krise hatte der Rekordjagd an der Wall Street im Februar ein plötzliches Ende gesetzt. Das erste Quartal des neuen Börsenjahres endete mit einem historisch hohen Verlust von rund 23 Prozent. Das war der deutlichste Einbruch in einem Vierteljahr seit 1987. Nach einer streckenweisen rasanten Erholung Ende März waren die Anleger in den USA am Vortag wieder abgetaucht und hatten dem Dow Jones Industrial abermals Verluste eingebrockt. Und auch der Start in das neue Quartal steht unter keinen günstigen Vorzeichen, denn in den USA spitzt sich die Pandemie weiter zu.