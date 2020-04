Irgendwie, wird’s diesmal nicht geben!

Für den NASDAQ 100 Index lassen sich exakt zwei Szenarien nach dem Crash zeichnen, das eine war ein Anstieg an 8.000 Punkte, dass andere darüber an die markante zweite Hürde aus Ende 2019 um 8.445 Punkten und den beiden gleitenden Durchschnitten knapp darunter. Die Minimalanforderung wurde im ersten Schritt erfüllt, gelingt es aber frische Monatshochs zu etablieren, würde es schnell die Marke von 8.445 Punkten in den Fokus der Händler rücken. Scheitert das Barometer in diesem Bereich, dürfte sich die zweite große Abwärtswelle direkt in Szene setzen und zunächst auf glatt 7.000 Punkte hinunter reichen. Unter 6.800 Punkten würde die nächste Station das Niveau aus 2018 um 6.426 Punkten lauten. Für diesen Fall können sich Investoren beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB0RZ4 eindecken und an einem möglichen zweiten Rutsch überdurchschnittlich partizipieren.