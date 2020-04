Seite 2 ► Seite 1 von 3

AnzeigeDer Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt den Abschluss der korrektiven lila 5, die ein angedeutetes EDT in Form eines Doppelzigzags mit der blauen W=12404, blauen X=10115 sowie blauen Y=13827 gebildet hat. Der Bruch der lila 0-b-Linie aus dem Big Picture passt zu der Annahme einer abgeschlossenen schwarzen 1.Die schwarze 2 befindet sich immer noch in der blauen A (bisher 7959). Diese bildet ein Zigzag-X-Flat mit orangener W=11669, orangener X=12279 sowie orangener Y (bisher 12279). Mit dem noch fehlenden nächsten Abwärtsschub sollte die orangene Y die blaue A mit dem Jahrestief 2020 beenden.Die nachfolgende blaue B sollte eine sehr deutliche Erholung mit Zielbereich zwischen der flach verlaufenden orangenen 0-b-Linie (derzeit bei 1347x) und dem Allzeithoch 13827 zeigen. Diese Erholung dürfte sehr volatil verlaufen und kann sich zeitlich auch über einen längeren Zeitraum strecken. So würde sich z.B. zum Jahreswechsel 2020/2021 die orangene 0-b-Linie im Bereich von ca. 1122x befinden.Nach dem Ende der blauen B steht mit der blauen C die Fortsetzung der schwarzen 2 an (blauer Pfad).Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX hat bei 13827 einen vollständigen Aufwärtsimpuls und damit eine schwarze 1 auf der Jahrhundert-Zeitebene beendet. Der scharfe Rücklauf seit dem Allzeithoch ist korrektiv und als Startbewegung der schwarzen 2 einzuordnen.Die schwarze 2 befindet sich immer noch in der blauen A (bisher 7959). Die blaue A bildet ein Zigzag-X-Flat mit orangener W=11669, orangener X=12279 sowie laufender orangener Y (bisher 7959; grüne A=7959, grüne B bisher 10139, vermutlich noch nicht gestartete grüne C bisher 9335 mit 61er Ziel 7522 – lila Fibos).Die grüne B hat das 38er Mindestziel 9609 (hellgrüne Fibos) und die graue 0-b-Linie hinter sich gelassen. Sie kann bei 10139 als Zigzag-X-Flat (rote W=9201, rote X=8163, rote Y=10139) bereits fertig gezählt werden (grauer Pfad).Eine weitere Ausdehnung der grünen B ist bei Eintreten der Frühjahrsrallye im DJI ein erwartbares Szenario. In diesem Fall dürfte sich die grüne B nach der lila A=10139 in der lila B (bisher 9323; rote A/W=9323, rote B/X bisher 9643 - 38er Ziel abgearbeitet, fehlende rote C/Y) mit 38er Mindestziel 9317 (graue Fibos) befinden. Die rote B/X scheint noch nicht fertig zu sein und so könnte das Zeitschinden in der lila B noch ein paar Tage andauern. Zum Abschluss sollte die lila B die lila 0-b-Linie brechen (derzeit bei 931x), bevor mit der lila C eine Fortsetzung des Anstiegs in der grünen B erfolgen kann. Das Maximalziel der grünen B ist 12279, die ausserdem unter der orangenen 0-b-Linie (derzeit bei 1348x) bleiben sollte (blauer Pfad).