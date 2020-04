VOMATEC stellt Krisenstäben der Städte und Landkreise kostenlos digitale Corona-Management-Plattform zur Verfügung (FOTO)

Bad Kreuznach (ots) - Rescue.Corona.Akut basiert auf RescueWave, das zum

Management von Großschadensereignissen bereits sehr erfolgreich im Einsatz ist.



VOMATEC, spezialisierter Anbieter für digitales Gefahrenmanagement und

Leitstellentechnologie, hat auf Basis der erfolgreichen MANV- (Massenanfall von

Verletzten) Lösung RescueWave gemeinsam mit der antwortING Part GmbH eine

Krisenmanagement-Plattform für die Bewältigung der Corona-Pandemie entwickelt.

Als ihren Beitrag zur gemeinsamen Bekämpfung des Virus stellen die beiden

Unternehmen diese Speziallösung Städten und Landkreisen kostenfrei zur

Verfügung. Damit können Krisenstäbe jederzeit die aktuelle Anzahl der

Betroffenen, Schweregrad der Erkrankung, Ort der Behandlung (häusliche

Quarantäne, Krankenhaus bzw. Intensivstation) und die aktuell verfügbaren

Bettenkapazitäten, darunter insbesondere die Kapazität von Beatmungsbetten,

einsehen und so fundierte Entscheidungen im Rahmen des weiteren

Krisenmanagements treffen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Wir wollten das Know-how und die Expertise unseres Entwicklerteams und unseresPartners antwortING nutzen, um unseren Beitrag zur Bewältigung derCorona-Pandemie zu leisten", so Dr. Stephan Heuer Geschäftsführer der VOMATECGmbH. "Deshalb erhalten Krisenstäbe der Städte und Landkreise für die Dauer derCorona-Krise von uns bis zu fünf Zugänge sowie Einrichtung und Import vonBestandsdaten kostenlos. Sollten weitere Zugänge benötigt werden, berechnen wirnur den Selbstkostenpreis für anfallende Hostinggebühren."Transparenter Überblick über Erkrankungen und RessourcenRescue.CoronaAkut ist eine cloudbasierte Lösung mit nutzerfreundlicherOberfläche. Im Unterschied zur MANV-Lösung RescueWave ist keine zusätzlicheHardware (Rescue.Node) erforderlich. Ärzte und Labore sowie mobile Teststationenmelden Infektionen und Erkrankungen an das Gesundheitsamt der jeweiligen Stadtoder des Landkreises. Das Gesundheitsamt erfasst zentral die Daten. Bereitsvorhandene Patientendaten können mühelos importiert werden. Neue Patientenkönnen einfach und schnell inklusive Symptome und Schweregrad der Erkrankungüber den WebClient erfasst und Behandlungsorten (häusliche Quarantäne bzw.lokale Krankenhäuser) zugewiesen werden. Auch Krankentransportanforderungenkönnen über die Plattform angestoßen werden. Die aktuell verfügbareBettenkapazitäten (u. a. Intensiv- oder Beatmungsplätze) werden bei einerPatientenzuteilung automatisch angepasst und fortlaufend mit den Meldungen derKrankenhäuser im Verantwortungsgebiet abgeglichen. Zudem haben Krankenhäuser dieMöglichkeit, diese in Echtzeit über den WebClient selbst zu erfassen.Krisenstäbe haben somit jederzeit einen validierten Datenstand über Infektionen,