Die Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie haben der Aktie des kanadischen Goldproduzenten in den letzten Wochen kräftig zugesetzt. Die Verunsicherung von Investoren brach sich schließlich Mitte März Bahn und mündete in einem veritablen Abverkauf in Richtung 45,0 CAD. Ein erster dynamischer Erholungsversuch endete im Bereich von 65,0 CAD.

Der Konzern musste aufgrund der von Regierungen beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie Minen vorübergehend auf Eis legen. Das schürte weitere Verunsicherung und führte zu einem weiteren „Schwächeanfall“ der Aktie in Richtung 55,0 CAD. Doch auch von diesem erholte sich der Wert und läuft aktuell erneut den Bereich von 65,0 CAD an.

Unter charttechnischen Aspekten hat dieser Bereich aufgrund der jüngsten Kursentwicklung eine hohe Relevanz ausgebildet. Sollte es der Aktie nunmehr gelingen, diese Hürde zu meistern, wäre das ein erstes wichtiges Signal in Bezug auf eine erfolgreiche Bodenbildung. Doch die nächste Aufgabe würde bereits im Bereich von 72,0 CAD warten. Hier liegt eine Doppeltopformation, die Ende Februar und Anfang März ausgebildet wurde. Um das Kapitel „Oberseite“ abzuarbeiten: Der nächste Widerstand würde dann im Bereich um 75,0 CAD warten.

Trotz der jüngsten Erholungsversuche gilt es insbesondere die Unterstützung bei 55,0 CAD weiterhin im Auge zu behalten. Sollte es für den Wert wieder darunter gehen, könnte das sofort wieder Druck auf die 45,0 CAD ausüben. Insofern ist unverändert Obacht geboten.

Kurzum: Die jüngste Erholung dürfte maßgeblich von der Erwartungshaltung mitgetragen worden sein, dass das Herunterfahren der Minen als Folge der Regierungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zeitlich begrenzt ist. Diesbezüglich gilt es, vor allem die weiteren Entwicklungen in Kanada und Mexiko zu verfolgen. Aus charttechnischer Sicht liegen die nächsten Bewährungsproben bei 65,0 CAD und 72,0 CAD. Unter bullischen Aspekten wäre es eminent wichtig, die 55,0 CAD erfolgreich zu verteidigen.