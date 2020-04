Michael Ganser wird neuer Aufsichtsrat der Advanced Blockchain AG. Das zuständige Amtsgericht in Frankfurt am Main habe Ganser antragsgemäß in den Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft bestellt, meldet das Unternehmen am Mittwoch. Ganser wird damit Nachfolger von Martin Mischke, der sein Amt laut einer Unternehmensmeldung von Anfang Januar niedergelegt hatte.„Herr Ganser ist Founder und Chairman der Windage AG und früherer CEO ...