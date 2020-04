Die aktuelle Gemengelage bringt am Devisenmarkt derzeit interessante charttechnische Konstellationen hervor.

Vor allem das Chartbild bei USD/JPY verspricht Spannung, stehen sich derzeit doch zwei Chartformationen gegenüber.

Auf der einen Seite ist es die imposante Doppeltopformation, die das Handelsgeschehen in den letzten Wochen prägte und zum anderen eine noch vergleichsweise unscheinbare Doppelbodenformation, die sich über die letzten Wochen hinweg im Bereich von 107,0 JPY mit dem Zwischenhoch bei 109,4 JPY ausbildete.

Die zentrale Frage lautet aktuell: Kann diese Doppelbodenformation eine kräftige Erholung des Greenbacks gegen den Japanischen Yen initiieren? Um dieses Szenario am Laufen zu halten, muss der US-Dollar in einem ersten Schritt das massive Widerstandscluster im Bereich von 108 JPY überwinden. Hier verlaufen neben wichtigen Horizontalmarken derzeit auch die 38-Tage-Linie sowie die 200-Tage-Linie.

Ein erfolgreicher Ausbruch könnte den Weg in Richtung 109,4 JPY ebnen. Sollte dann auch diese Hürde gemeistert werden, würden die Bereiche um 110,0 JPY sowie um 112,0 JPY als nächste potentielle Bewegungsziele warten. Doch Obacht ist allemal geboten, denn, sollte der US-Dollar durch die 107,0 JPY rauschen, könnte das noch einmal Abwärtsdruck in Richtung 106,0 JPY oder gar in Richtung des markanten Tiefs bei 102,0 JPY erzeugen.