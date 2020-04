Wieder rettet ein Hilfspaket den Aktienmarkt

In der chinesischen Stadt Wuhan, wo die Übertragung des Coronavirus auf den Menschen seinen Ursprung haben soll, häufen sich die Fälle, in denen Covid-19-Patienten nach eigentlich überstandener Erkrankung erneut positiv auf das Virus getestet wurden. Sie gelten damit wieder als mögliche Ansteckungsgefahr, obwohl diese Menschen keine (erneuten) Krankheitssymptome zeigen. Alle waren nach ihrer Therapie bereits negativ getestet worden, das Virus konnte also zwischenzeitlich nicht mehr nachgewiesen werden. Nach Angaben der Ärzte wurde das Coronavirus in manchen Fällen 70 Tage nach der vermeintlichen Gesundung nachgewiesen. Zuvor gab es bereits Meldungen, dass das Virus auch in Südkorea bei angeblich geheilten Menschen erneut festgestellt wurde.

Zweite Infektionswelle mit anderer Qualität

Erst gestern hatte ich vor einer möglichen zweiten Infektionswelle gewarnt. Dabei hatte ich allerdings die Infektion von Menschen gemeint, die noch nicht mit dem Virus infiziert waren. Eine zweite Infektionswelle, bei der zuvor schon genesene Menschen erneut positiv getestet werden, hätte noch eine ganz andere, viel dramatischere Qualität.