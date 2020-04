IT Competence Group bestätigt die Prognose für 2020. Demnach soll der Umsatz auf Vorjahresniveau liegen, das Ergebnis will man deutlich verbessern. 2019 machte die im m:access notierte Gesellschaft einen Umsatz von 24,1 Millionen Euro und ein EBIT von 1,0 Millionen Euro. Bisher spürt IT Competence Group die allgemeine Krise kaum. Es gibt wenige Projektverzögerungen, die aber anderweitig kompensiert werden können.Impulse kann ...