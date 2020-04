Schneller als die Polizei erlaubt: Die Dropsourcing® Academy von Kris Stelljes

Es war ein Sonntag-Nachtdienst im November 2016. Die beiden Polizisten Thomas und Vincent entschlossen sich, mit „Polizei Memes“ eine Polizei-Fanseite bei Facebook zu erstellen. Angelehnt an das Internetphänomen „Memes“ wollten die beiden ihre Kollegen mit Bildern „bespaßen, die man aus dem alltäglichen Wahnsinn des Polizeiberufes kennt“, wie die beiden auf ihrer Internetseite schreiben. Ihre Facebook-Seite wuchs rasant, und als sie das erste Mal ihren Fans die legendäre Polizei-Bullshit-Bingo-Tasse präsentierten, merkten sie, dass sie einen Nerv getroffen hatten – nach Spaß und Abwechslung. Also gestalteten sie Motive für Tassen, Patches, Armbänder, Shirts und Hoodies. Mit „langweiligen Dienstwappen“ oder „normalen Polizeishirts“ wollten sie sich nicht abgeben.

Bildquelle: Vincent / Dropsourcing® Academy

Doch wie das alles verkaufen? Schneller als die Polizei erlaubt, bauten die beiden Beamten gemeinsam mit Kris Stelljes ihren Onlineshop auf. Anfangs waren sie noch skeptisch doch in nur sechs Wochen starteten sie durch und erzielten vom Fleck weg ein vierstelliges, kurz darauf fünfstelliges Monatseinkommen. Ohne Fleiß und Lernen ging dies freilich nicht: Die beiden Polizisten besuchten bei Stelljes – nein, nicht die Police Academy, sondern die Dropsourcing® Academy. Dropsourcing verbindet das vollkommen risikofreie starten des eigenen Onlineshops aber den trotz dessen Nachhaltigen Aufbau eines echten Unternehmens und ist eine Weiterentwicklung des lange populären, inzwischen aber überholten Dropshipping-Prinzips. Hierbei verkauft man über eine eigene Internetseite ein Produkt an einen Endkunden, lässt es aber direkt vom Hersteller an ihn verschicken. So praktisch dies klingt, so sicher holt man sich damit auch große Probleme ins Haus. Schließlich gibt man die Kontrolle über Qualität und Lieferzeiten aus der Hand. Deshalb entwickelte Kris Stelljes sein eigenes System, mit dem man beide Welten - also die des Dropshippings und die des Sourcens - also der Produktion von eigenen Produkten - miteinander verbindet.

Nach nur sechs Wochen fünfstellige Einnahmen im Internet

Mit dem modernen Dropsourcing-Ansatz können Neulinge ohne jedes Hintergrundwissen und fast ohne Startkosten fünfstellige Einnahmen im E-Commerce erzielen. Von den Coaching-Teilnehmern verlangt Stelljes allerdings ein Engagement, als sei es ein SEK-Einsatz: „Es geht uns nicht um irgendwelche „schnell reich werden“-Methoden, sondern um den Aufbau eines soliden Onlineshops, der über Jahre nachhaltig hohe monatliche Einnahmen garantiert“, betont er. „Es gibt über 60 Stunden Videomaterial. Unsere Teilnehmer müssen Vollgas geben – und daher suchen wir sie uns auch genau aus. Viele Videokurse behandeln die Themen nur oberflächlich und sind auch eben nur Videokurse. Wir bieten jedoch ein richtiges Coaching an, in dem wir unseren Kunden die von uns entwickelte Dropsourcing®-Strategie beibringen, mit der unsere Teilnehmer in kürzester Zeit enorme Erfolge erzielen. Unsere unzähligen Erfolgsgeschichten reichen vom Studenten bis zum hin Akademiker “ Kris Stelljes möchte, dass die Chemie stimmt – und das Konzept. Also müssen sich Interessenten, wie bei Akademien üblich, bei ihm bewerben.