Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die Aktie musste in den letzten Wochen erheblich einstecken. Der Verlust der zentralen Unterstützungszone 100 / 96 US-Dollar wirkte als weitere Weichenstellung auf dem Weg gen Süden. Erst im Bereich von 68,0 US-Dollar gelang es dem Wert, den Abverkauf zum Stehen zu bringen. Zuletzt war eine Erholung zu beobachten, die den Wert auf nunmehr 88,9 US-Dollar (per Schlusskurs 25.03.) führte. Die wichtige Zone 96 / 100 US-Dollar ist somit bereits in die erweiterte Reichweite gekommen. Ein Comeback oberhalb von 100 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, um die Lage zu entspannen. Auf der Unterseite ist die „Kuh aber noch längst nicht vom Eis“. Hier gilt: Die Ausbildung neuer Bewegungstiefs unterhalb von 68 US-Dollar ist unter allen Umständen zu vermeiden.“

Unsere letzte Kommentierung zu GW Pharmaceuticals an dieser Stelle vom 27.03. überschrieben wir mit „Bald wieder dreistellige Aktienkurse?“. Trotz anhaltender Turbulenzen am Markt mehrten sich aus charttechnischer Sicht die hoffnungsvollen Signale. Bleiben wir zunächst bei der charttechnischen Lage.

In der Folgezeit setzte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fort und erreichte unmittelbar vor Ostern den Bereich von 100 US-Dollar bzw. stieß sogar kurz darüber vor. In der Folgezeit entbrannte ein zähes Ringen um den dreistelligen Kursbereich. Kürzlich gelang es dem Wert dann endlich, darüber hinweg zu setzen und dieses Ausbruchsszenario weiter zu manifestieren. Mit dem Ausbruch über die 100 US-Dollar ist nun erst einmal Druck von der eminent wichtigen Unterstützung von 80 US-Dollar genommen. Auf der Oberseite könnte es für die Aktie nun weiter bis auf 110 US-Dollar oder sogar 120 US-Dollar gehen. In diesem Bereich verläuft gegenwärtig auch die 200-Tage-Linie. Ein bullisches Kreuzen der 200-Tage-Linie wäre ein weiteres wichtiges charttechnisches Signal.

Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, seine Ergebnisse für das 1. Quartal 2020 am 11. Mai veröffentlichen zu wollen.

Aus fundamentaler Sicht war zudem die Nachricht durchaus von Interesse, dass das Unternehmen zusammen mit seiner US-Tochter, der Greenwich Biosciences Inc., bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) einen Antrag auf erweiterte Verwendung des cannabidiolbasierten Präparats Epidiolex® gestellt hat. Das cannabidiolbasierte Präparat Epidiolex® ist bereits zur Behandlung des Lennox-Gastaut-Syndroms und des Dravet-Syndroms zugelassen. Die Erweiterung zielt nun auf die Anwendung des Präparats bei der Behandlung von Anfällen im Zusammenhang mit dem Tuberous Sclerosis Complex (TSC). Mit einer Entscheidung der FDA über eine mögliche erweiterte Zulassung von Epidiolex® rechnet das Unternehmen aktuell bis zum 31.07.2020.