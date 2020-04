Anglo American kann nicht überzeugen

Anglo American legt Produktionszahlen für das erste Quartal vor. In vielen Bereichen verzeichnet der Rohstoffkonzern ein Minus. Ausnahme ist die Eisenerz-Produktion in Brasilien mit einem Plus von 31 Prozent. Beim Kupfer geht es um 9 Prozent nach unten. Das Minus bei Platin und Palladium liegt jeweils bei 7 Prozent.Also Reaktion auf die aktuelle Krise will man bei den Investitionen Zurückhaltung üben. Auch verabschiedet man ...