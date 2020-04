Wie so viele andere Werte aus dem Ölsektor auch hatte die Aktie der US-amerikanischen Hess Corp. in den letzten Wochen (und Monaten) einen schweren Stand. Dem massiven Abverkauf von Ende Februar / Anfang März folgte zwar eine Erholung, die allerdings noch einige Fragen offen lässt.

Unter fundmentalen Aspekten wird es am 07.05. spannend. Der Ölkonzern hat für diesen Termin die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse für das März-Quartal angekündigt. Spätestens dann kommt der Aktienkurs von fundamentaler Seite aus auf den Prüfstand. Von charttechnischer Seite aus könnte das freilich deutlich früher der Fall sein, wie der aktuell überaus spannende Kursverlauf zeigt…

Nach dem markanten Abverkauf, der die Aktie zwischenzeitlich bis unter die 30 US-Dollar führte, setzte eine Bodenbildung ein. Diese spielte sich zuletzt zwischen den 30,0 US-Dollar auf der Unterseite und den 43,8 US-Dollar auf der Oberseite ab. Die 43,8 US-Dollar gilt es zu überwinden, um die Chance zu bewahren, die veritable Kurslücke zu schließen, die während der Kursturbulenzen von Anfang März aufriss.

Der Bereich von 43,8 US-Dollar (letztes Verlaufshoch) wird aktuell zudem von der 38-Tage-Linie verstärkt. Umso wichtiger wäre es, wenn der Ausbruch gelingen könnte. Aus charttechnischer Sicht würde das der Aktie die Gelegenheit geben, wieder in Richtung 50,0 US-Dollar laufen zu können. Ob das fundamentale Umfeld jedoch den dafür notwendigen Rückenwind kreieren kann, bleibt mit Blick auf die fragile Lage am Ölmarkt offen. Insofern könnte es kurzfristig zur Fortsetzung der Seitwärtsbewegung in den Grenzen 30,0 / 43,8 US-Dollar kommen.