Die Quartalsberichtssaison im zuletzt arg gebeutelten Ölsektor nimmt in den nächsten Tagen weiter an Fahrt auf. Auch die britische BP plc. wird in Kürze ihr Zahlenwerk für das März-Quartal veröffentlichen.

So unmittelbar vor den Zahlen ist von Optimismus oder gar großer Euphorie nichts zu spüren. Vielmehr üben sich die Marktakteure in Zurückhaltung. Spätestens am 28.04. (Tag der Veröffentlichung) könnte dann neuer Schwung in die Kursentwicklung kommen; in jedwede Richtung...

Vor dem Hintergrund der fragilen Lage am Ölmarkt hatte es die Aktie in den letzten Wochen nicht leicht. Der massive Abverkauf kam im März erst im Bereich von 2,25 GBP zum Stehen. Nach einer kurzen knackigen Aufwärtskorrektur, die die Aktie zum Monatsanfang noch einmal auf 3,7 GBP führte, setzte erneut eine Abwärtsbewegung ein. Zuletzt hatte die Aktie Schwierigkeiten, sich oberhalb von 3,0 GBP zu halten. Der steile Abwärtstrend dominiert unverändert und hält den Kurs (noch) gedeckelt.

Es wäre daher eminent wichtig, wenn die Zahlen frische Impulse liefern und die Aktie daraufhin Akzente auf der Oberseite setzen könnte. Über kurz oder lang muss es diesbezüglich über den Abwärtstrend und über die 3,7 GBP gehen. Die Unterseite birgt jedoch eine gewisse Brisanz. Bereits ein Rutsch unter die 2,85 GBP (letztes Verlaufstief) könnte das aktuell gültige 52-Wochen-Tief bei 2,25 GBP noch einmal in Bedrängnis bringen.