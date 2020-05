Die Aktie des kanadischen Minengiganten bildete in den letzten Handelswochen trotz aller Unwägbarkeiten eine veritable Fahnenstange aus. Die Rally ließ auch den brachialen Kurseinbruch von Ende Februar / Anfang März vergessen, indem das markante Februar-Hoch zwischenzeitlich pulverisiert wurde.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 30.03. hat sich das Chartbild von Barrick Gold deutlich aufgehellt. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Wenn man an dem fulminanten Comeback vielleicht etwas bemängeln muss, dann ist es der Umstand, dass es der Aktie nicht gelang, die letzte Handelswoche deutlich oberhalb von 20,0 US-Dollar abzuschließen. Das wäre ein wichtiges Signal gewesen; wohl aber des Guten zu viel. Wir haben den aktuellen Kommentar mit „Woche der Wahrheit steht an“ überschrieben, denn für die Aktie muss es nun darum gehen, das Erholungsszenario weiter zu manifestieren und die Rückkehr in den Aufwärtstrend voranzutreiben. Mit Gewinnmitnahmen ist vor dem Hintergrund der fragilen Lage an den Aktienmärkten und mit Blick auf die dynamische Zwischenrally zu rechnen. Idealerweise spielen sich diese oberhalb der 200-Tage-Linie (17,3 US-Dollar) ab. Unter die 16,0 US-Dollar sollte es unter allen Umständen nicht mehr gehen. Auf der Oberseite sind die Ziele klar definiert: Die Aktie muss über die 20,0 US-Dollar und im Nachgang das bisherige Hoch bei 22,5 US-Dollar überwinden.“

In der Folgezeit setzte die Aktie zügig ihren Weg gen Norden fort. Die 17,3 US-Dollar gerieten nicht wirklich in Gefahr, stattdessen wurden die 20,0 US-Dollar und 22,5 US-Dollar und damit das markante Februar-Hoch pulverisiert. Bis auf 27,5 US-Dollar stieß die Aktie zwischenzeitlich vor. Seitdem konsolidiert sie leicht, ohne jedoch dabei (bislang) Abwärtsmomentum zu entwickeln.

Unter fundamentalen Aspekten sind zwei Themen wichtig. Zunächst sei auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 06.05. verwiesen. Das Unternehmen muss dann Farbe bekennen. Ein anderes Thema köchelt gegenwärtig in Papua-Neuguinea. Barrick betreibt dort in einem JV mit Zijin Mining (beide jeweils 47,5 Prozent) die Porgera-Mine. Nun geht es darum, die Lizenz für die Mine zu verlängern, was zu neuen Verhandlungen mit der Regierung Papua-Neuguinea führte. Diese will offenkundig mehr vom Kuchen abhaben, was wiederum wenig überraschend auf wenig Gegenliebe bei den Produzenten stieß. Im Ergebnis liegen die Parteien nun im Clinch.

Kurzum: Aus charttechnischer Sicht fehlen Signale, die eine obere Trendwend kurzfristig erwarten lassen. Sollte es jedoch unter die 22,5 US-Dollar oder gar 20,0 US-Dollar gehen, muss die Lage unter diesem Aspekt neu bewertet werden. Solange sich die Konsolidierung oberhalb von 20,0 US-Dollar abspielt, ist alles im grünen Bereich; idealerweise oberhalb von 22,5 US-Dollar. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch auf eine neues Hoch (also über die 27,5 US-Dollar hinweg) das Rallyszenario wieder anheizen…