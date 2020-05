Weik und Friedrich: Italien gefährdet die Eurozone

Das Corona-Virus bringt Italien finanziell in Bedrängnis und den Euro in Gefahr, sind Marc Friedrich und Matthias Weik überzeugt. Hier geben die Bestseller-Autoren einen Überblick über die Lage in dem südeuropäischen Land.Wenn diesen Sommer die Urlaubssaison ausfällt, ist das nicht nur bitter für den Urlauber, sondern der Supergau für die Länder Südeuropas. Der Anteil der Tourismusbranche am Bruttoinlandsprodukt (BIP) macht in Frankreich 9,5 Prozent aus. In Spanien sind es 14,6 Prozent, in Italien 13,2 Prozent und in Griechenland sogar 30,9 Prozent.Die Folgen eines Sommers ohne Touristen werden zahllose Pleiten, hohe Arbeitslosenquoten, sinkende Steuereinnahmen, kippende Banken, explodierende Schulden sowie hohe Target-Forderungen im Euro-Zahlungsraum sein....