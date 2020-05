^ DGAP-News: M3 Metals / Schlagwort(e): Research Update M3 Metals: M3 Metals identifiziert in Mohave signifikante hochgradige und weitverbreitete Goldgehalte

6. Mai 2020



M3 Metals identifiziert in Mohave signifikante hochgradige und weitverbreitete Goldgehalte



M3 Metals Corp. (TSX-V: MT; FSE: XOVN.F) ("M3 Metals" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass ihr erstes Probenentnahmeprogramm auf dem Goldprojekt Mohave Mine ("Mohave" oder die "Liegenschaft") hochgradige Goldgehalte auf einem ca. 10 Quadratkilometer großen Gebiet identifiziert hat (siehe Abbildung 3 unten). Die Goldvererzung wurde in zahlreichen Bereichen identifiziert und ist mit Quarz-Kalzit-Gängen sowie geschichteten Brekzien- und Quarz- und/oder Kalzit-Gängen sowie mit Erzstockbildungen vergesellschaftet. Die Proben reichten bis zu 78 g/t (Gramm pro Tonne) Gold über 1,5 Meter in übertägigen Gesteinssplitterentnahmen (siehe Abbildung 3 und Tabelle 1 unten). Ergebnisse mit einem Gehalt über 3 g/t sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die vollständige Liste der Ergebnisse finden Sie auf der Seite "Mohave Project" der M3 Metals-Website unter

https://www.m3metalscorp.com/projects/gold-project/mohave-gold-mine-projekt.

Bemerkenswerte Goldgehalte wurden in fast jeder Zone festgestellt, die im Rahmen dieses ersten Programms untersucht wurden. Diese Zonen könnten insgesamt Teil eines großen und robusten epithermalen Systems mit niedriger Sulfidierung sein. Das aktuelle geologische Modell des Mohave-Projekts zeigt, dass sich das epithermale Goldsystem in einem sich entwickelnden Vulkanit-/Intrusiv-Komplex innerhalb eines nach Norden streichenden Korridors ausbildete, der eine extreme Ausdehnung erlebte. Hinweise auf das Sieden der das Erz transportierenden Flüssigkeiten sind weit verbreitet und es liegt eine lokal gut entwickelte Gitterstruktur (plattiger Kalzit) vor. Bilder aus dem Programm, einschließlich Vererzungstyp und Texturen, finden Sie auf der Seite "Mohave Project" der M3 Metals-Website https://m3metalscorp.com/projects/gold-project/mohave-gold-mineproject/initiail-sampling-program-photos.