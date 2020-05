„Echte“, wirksame Hilfe wäre in mehrfacher Hinsicht vonnöten. Diese muss drei Kernelemente beinhalten.

Nicht auf Hilfen vom Staat angewiesen zu sein, liegt eigentlich in ihrer DNA. Die Corona-Krise aber macht viele Familienunternehmer und dadurch große Teile der Wirtschaft von staatlichem Eingreifen abhängig. Denn das Virus trifft viele Branchen hart, und die kommenden Monate sind nach wie vor meist nicht planbar. Wie kann ein Restaurant, Hotel oder Reiseveranstalter im April oder Mai 2020 sagen wie sein Umsatz und Gewinn im September 2020 und danach aussieht? Planungssicherheit ist aber unternehmerisches Lebenselixier – hier kann und muss die Regierung ansetzen.

Hier das Kernproblem: Viele der beschlossenen Hilfsmaßnahmen verfehlen ihre Wirkung.



Zum Beispiel sind Sonderkredite häufig derart unflexibel, langsam und teuer. Dazu wirken sie nicht flächendeckend, wenn Kredite bei großen Teilen vor allem des Mittelstands nicht ankommen, weil sie gar nicht erst vergeben werden bzw. nicht von den Unternehmen in ausreichendem Umfang in Anspruch genommen werden. Der Staat haftet nicht überall voll, sondern je nach Programm nur zu 80 oder 90 Prozent. Überspitzt formuliert: Erst entzieht der Staat per verordnetem Lockdown den Unternehmen auf unbestimmte Zeit die Geschäftsgrundlage, um sie danach zu zwingen, einen aller Wahrscheinlichkeit nach, über den gesamten Zeitraum betrachtet, teuren Kredit aufzunehmen – so sieht „schnelle und flexible Hilfe“ nicht aus.

Um nicht missverstanden zu werden: Es ist richtig, dass Staaten Hilfsprogramme auflegen, und es ist nur legitim, wenn Regierungen und Notenbanken nun aus allen Rohren feuern, um diese Krise zu meistern, die in vielerlei Hinsicht besonders ist. Für alle Beteiligten entsteht im Normalfall eine Win-Win-Situation: Der Staat wird so bald wieder mehr Steuern einnehmen (auch, um unser Gesundheitssystem zu stärken), Unternehmen müssen gut funktionierende Geschäftsmodelle nicht über Bord werfen, und Arbeitnehmer werden nicht massenhaft arbeitslos. Das ist makroökonomisch logisch, das ist für die Gesellschaft logisch – und das ist noch dazu gerecht. Vorausgesetzt, dass die Programme in allen Bereichen konsequent und effizient umgesetzt werden. Diese Krise ist anders.