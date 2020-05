Bei der Herstellung von Batteriegraphit (Kugelgraphit) für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt stellen solche Feinerze bis zu 50% des Ausgangsmaterials dar. Die Fähigkeit, dieses geringwertige Beiprodukt zu verarbeiten und als hochwertiges Endprodukt zu verkaufen, steigert den Wert von EcoGrafs unternehmenseigenem Verarbeitungsprozess zur Herstellung von Batteriegraphit, der übrigens im Gegensatz zu den vorherrschenden chinesischen Herstellungsmethoden ohne Fluorwasserstoffsäure auskommt, ganz erheblich!

Denn in der Regel ist der Wert dieser Feinerz sehr gering. Ausgehend von den aktuellen Marktpreisen aber dürfte das mit dem EcoGraf-Verfahren daraus hergestellte Produkt signifikant höhere Preise von bis zu 2.000 Euro (ca. 3450 AUD) erzielen!

Basis für potenzielle Verkaufsvereinbarungen

Dieses exzellente Resultat ist das Ergebnis eines umfassenden, sich über 18 Monate erstreckenden Qualifizierungsprozesses, bei dem europäische Kunden die Produktproben von EcoGraf bewertet haben. Nun, da die Bestätigung der Kunden vorliege, sei die Basis für mögliche Verkaufsvereinbarungen in Bezug auf dieses hochwertige Produkt gelegt, teilte das Unternehme heutet mit.

EcoGraf verfolgt aber auch in Australien Marktchancen für dieses hochreine Graphitprodukt. Erste Gespräche haben sich auf die Verwendung der einzigartigen Eigenschaften von Graphit als Flammschutz und im Bereich der Wärmeleitfähigkeit konzentriert.

EcoGraf will auch dieses Produkt in seiner geplanten Verarbeitungsanlage in Kwinana (Western Australia) herstellen. Diese wäre die erste ihrer Art außerhalb Chinas, da die Volksrepublik derzeit der einzige kommerzielle Produzent von Batteriegraphit ist – und dabei in der Regel die hochtoxische Fluorwasserstoffsäure verwendet wird. Die EcoGraf-Anlage aber soll ein neues Angebot an qualitativ hochwertigem, gereinigtem Kugelgraphit bieten – das zudem noch deutlich umweltfreundlicher produziert wird.

Die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens sollte in Zukunft jedenfalls deutlich steigen, da sich zahlreiche Experten einig sind, dass der Markt für Lithium-Ionen-Batterien in den kommenden Jahren gewaltige Wachstumsraten aufweisen wird. Gerade erst wurde in der Publikation The Northern Miner ein Bericht veröffentlicht, der von einem Anstieg der Nachfrage nach den so genannten Batteriemetallen wie Graphit, Lithium und Kobalt von 500% bis 2050 ausgeht!

Die heutigen Neuigkeiten sind in dieser Hinsicht unserer Meinung nach ein großer Fortschritt für EcoGraf – insbesondere womöglich auch auf dem Weg zur Finanzierung der geplanten Anlage. Das sieht offensichtlich auch der australische Markt so, wo die Aktie des Unternehmens heute bei für EcoGraf hohen Umsätzen um fast 20% steigt! EcoGraf ist nach wie vor eine riskante Spekulation, doch haben sich die Aussichten für das Unternehmen, glauben wir, mit der heutigen Meldung deutlich verbessert.

