Bonus- und Discount-Zertifikate sprechen kurz- bis mittelfristig spekulativ orientierte Anleger an, die grundsätzlich von einer Stabilisierung der Drägerwerk-Vorzugsaktie ausgehen und auf einen Rückgang der Volatilität setzen.

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA steht derzeit im Fokus der Investoren, da sie als Medizin- und Sicherheitstechnik-Unternehmen auch Beatmungs-, Monitoring- und Anästhesiegeräte herstellt, die bei der Behandlung von COVID-19-Patienten eingesetzt werden. Knapp drei Viertel der Stammaktien befinden sich im Besitz der Familie Dräger; der Freefloat der Vorzugsaktien (DE0005550636) beträgt dagegen 100 Prozent. Die Vorzüge pendelten innerhalb der letzten 12 Monate größtenteils zwischen 45 und 55 Euro, schafften aber mit Ausbruch der Coronakrise an den Märkten Mitte März teils einen Verdoppler über die Marke von 105 Euro hinaus. Aktuell werden wieder 75 Euro bezahlt, wer an einen defensiven Einstieg denkt, kann mit Discountern und Aktienanleihen bereits von einer Stabilisierung profitieren.

Discounter (September) und Bonus (Dezember) mit 12 bis 20 Prozent Puffer