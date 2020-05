Bringt die Coronakrise die Inflation? Vielleicht langfristig: wenn nämlich das Schlimmste überstanden ist und die Nachfrage wieder anzieht - dann kann sich der von den Notenbanken in die Märkte gekippte Liquiditäts-Tsunami inflationär auswirken (siehe den Videoausblick "Inflation, Deflation: Wann wird Cash Trash?"). Aber zuvor kommt im Gefolge der Coronakrise der deflationäre Schock - das haben die heutigen US-Verbraucherpreise gezeigt, die in der Kernrate (ohne Nahrung und Energie) so stark wie noch nie gefallen sind (die Kernrate wird seit Ende der 1950er-Jahre ermittelt). Hinzu kommt: es ist nicht damit zu rechnen, dass das Coronavirus verschwindet, sodass die globale Wirtschaft weiter im Krisen-Modus bleiben dürfte. Die Aktienmärkte stagnieren heute - man wartet auf die morgigen Aussagen von Jerome Powell und die US-Erstanräge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag..

