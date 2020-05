Commerzbank stellt für 2020 keine Dividende in Aussicht

Die Corona-Pandemie trifft die Commerzbank hart. Wahrscheinlich keine Dividende in 2020.

„Dank der sehr weitreichenden Maßnahmen der Bundesregierung rechnen wir damit, dass deutsche Unternehmen, die einen Großteil unseres Geschäfts ausmachen, vergleichsweise gut durch die Krise kommen werden", sagte Orlopp (Chief Financial Officer). Trotzdem rechnet die Commerzbank damit, dass die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr doppelt so hoch ausfallen wird (2019 ca. 620 Mio. Euro).

Für die Commerzbank-Aktionäre gibt es leider keine guten Nachrichten. Ein möglicher Verzicht auf eine Dividendenausschüttung ist auch für das Jahr 2020 realistisch. Denn die Bank werde erst dann Geld für eine Gewinnausschüttung zurücklegen, wenn die Auswirkungen der Corona-Krise klarer seien, so die Aussage von der Unternehmensseite.

