Die Schwäche beim DAX wird heute fortgesetzt und die untere Trendlinie gewinnt an Anziehungskraft. Charttechnisch bewegt sich der DAX weiter seitwärts. Der DAX scheiterte an der 11000 und konnte in der Gegenbewegung gerade mal das Gap vom Montag letzter Woche schliessen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.