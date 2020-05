Die Aktienmärkte an der Wall Street steigen nach der gestrigen Schwäche zum Handelsende (aufgrund schwindender Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff) heute im Grunde nachrichtenlos. Man zitiert als Grund für die heute steigenden Aktienmärkte die Hoffnung auf weitere Unterstützung der Zentralbanken (heute abend das Fed-Protokoll) sowie die Aussicht auf weitere Lockerungen des lockdowns auch in den USA - aber das ist ja eigentlich nichts Neues. Nun nähert sich der Leitindex der Welt, der S&P 500, einem entscheidenden Bereich an der 3000er-Marke - diese ist nicht nur psychologisch wichtig, sondern hier verläuft auch die für Profi-Investoren extrem relevante 200-Tage-Linie. Unterdessen sind die Wetten auf weiter steigende Kurse etwa im Optionsmarkt so hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr..

