FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Sorgen um China und den Handelsstreit mit den USA haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Freitag gründlich die Laune verdorben. Nach einem bereits schwachen Vortag rutschte der Dax am Morgen unter die Marke von 11 000 Punkten, die er erst zu Wochenbeginn zurückerobert hatte. Nach den ersten Handelsminuten stand im deutschen Leitindex ein Minus von 1,46 Prozent auf 10 903,89 Punkte zu Buche.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte verlor 0,97 Prozent auf 24 170,38 Zähler. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 1,51 Prozent bergab auf 2861,00 Punkte.