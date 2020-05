Unsere letzte Kommentierung zu Canopy Growth an dieser Stelle überschrieben wir noch mit „Es geht voran“. Doch so wirklich voran ging es in puncto Bodenbildung zunächst aber nicht. Die Aktie musste noch einmal einen kleinen Schwächeanfall überstehen, konnte sich zuletzt aber wieder fangen und hierbei wichtige Akzente auf der Oberseite setzen. Aktuell erreicht sie erneut den zentralen Widerstandsbereich. Nun muss es gelingen!

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 30.04. hieß es im Fazit unter anderem „[…] Canopy Growth und hier insbesondere CEO David Klein vermitteln dem Markt eine klare Strategie, wie das Unternehmen den (neuen) Herausforderungen entgegentreten will. Auch wenn die Einschnitte vor allem in den Produktionsaktivitäten ordentlich sind und kurzfristig zu einer finanziellen Belastung führen, könnten sie sich mittel- und langfristig auszahlen. Im Vergleich zu einer Reihe von Mitbewerbern lässt Canopy Growth unserer Meinung nach ein klares Konzept erkennen und der Markt honoriert das offenkundig ebenfalls. Aus charttechnischer Sicht gilt es nun, den nächsten Widerstandsbereich 23 / 25 CAD zu überspringen und gleichzeitig einen Rutsch unter die 18,2 CAD zu verhindern.“