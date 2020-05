Die Aktie des Technologiekonzerns Nvidia zählt in der aktuellen Phase zu den Überfliegern an der Börse. Nichts scheint die Aktie in ihrer Hausse gegenwärtig aufhalten zu können. Kürzlich gelang der Aktie zudem der Sprung über das markante Februar-Hoch. Damit wurde das Ende der Korrektur auch offiziell besiegelt. Doch diese Korrektur hatte es durchaus in sich.

Notierte die Aktie Mitte Februar noch bei 316,0 US-Dollar, so fand sich knapp vier Wochen später bei knapp 180,0 US-Dollar wieder. Die Korrektur hatte ordentlich „gewütet“, doch mit den ersten Erholungstendenzen an den Aktienmärkten drehte auch der Wind für die Nvidia-Aktie. Die Aktie setzte zu ihrer fulminanten Erholung an.

Wichtige Widerstände konnten zurückerobert werden. Schließlich tastete sich der Wert im April in den 300er Bereich vor und nahm damit Kontakt zum Februar-Hoch auf. Vor einigen Handelstagen war es dann soweit. Die Aktie attackierte das Februar-Hoch und konnte dieses nach kurzer Gegenwehr auch zügig überwinden. Das war noch vor der Veröffentlichung der aktuellen Zahlen, sodass klar war, dass das exponierte Kursniveau der Aktie zwangsläufig auch der Zahlenveröffentlichung standhalten musste.

Am letzten Donnerstag (21.05.) war es dann soweit. Der Konzern legte die Finanzergebnisse vor und konnte hierbei positiv überraschen. Mittlerweile hat sich die Aktie in den Bereich von 360+ US-Dollar aufgeschwungen. Der Weg auf der Oberseite ist frei, dennoch gilt es, die Unterseite im Auge zu behalten, denn die Bewegung ist bereits stark überkauft und die Aktie damit reif für Gewinnmitnahmen. Solange sich diese jedoch oberhalb von 316,0 US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich. Auch ein Test der 300er Marke wäre unter bullischen Aspekten noch zu tolerieren. Nur darunter sollte es dann nicht mehr gehen. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.