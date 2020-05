Alle Jahre wieder im Mai: Unser Land feiert Geburtstag, denn am 23. Mai 1949 ist das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten und bildet seither unsere Verfassung. So also auch dieses Jahr wieder eine Geburtstagsfeier für unser Land: 71 Jahre Grundgesetz – aber ist Deutschland wirklich „in bester Verfassung“? Ich sehe viele gute

Der Beitrag Clan-Kriminalität gefährdet den Rechtsstaat erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Ismail Tipi.