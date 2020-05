Ein freundlicher Start in die neue Woche: Die Nel ASA Aktie gewinnt aktuell an der Frankfurter Börse am Montagmorgen 2,31 Prozent an Wert auf 1,153 Euro, das ist zugleich das bisherige Tageshoch der ersten halben Handelsstunde. Damit kann sich der Aktienkurs des norwegischen Wasserstoff-Konzern weiter von der Widerstandszone bei 1,10/1,12 Euro nach oben absetzen, die am Freitag überwunden wurde (Tageshoch: 1,148 Euro). Charttechnisch ...