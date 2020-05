Union Investment Chefvolkswirt kommentiert ifo Geschäftsklimaindex: "Raum für Zuversicht"

"Die Lockerungsmaßnahmen haben im Mai die Stimmung in den deutschen Unternehmen etwas aufgehellt. Die Konjunkturerwartungen, die für die Finanzmärkte entscheidende Komponente, haben nach dem Rekordtief im April ihren Tiefpunkt wohl durchschritten. Die Verbesserung resultiert auch aus den Erfolgen der Eindämmungsmaßnahmen gegen die Pandemieausbreitung sowie der verfolgten Exitstrategie. So sind bei einem möglichen Wiederaufflammen der Infektionsraten nur regionale und keine flächendeckenden Gegenmaßnahmen geplant. Dadurch hat sich die mit der Pandemie verbundene enorme Unsicherheit für die Unternehmen leicht verringert, was mehr Raum für Zuversicht lässt.

Auch die Konsumenten können besser planen, was das Wachstum unterstützt. Eine weitere Stimmungsaufhellung ist in der nächsten Zeit deshalb wahrscheinlich. Allerdings wird die Diskrepanz zwischen den besseren Frühindikatoren und den nach wie vor sehr schlechten realen Konjunkturdaten noch eine Zeit lang auszuhalten sein. Die Finanzmärkte werden aber wie bisher vor allem auf die Frühindikatoren achten."

Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt sowie Leiter Research & Investment Strategy bei Union Investment