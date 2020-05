Die Aktie von The Scotts Miracle-Gro legte in den letzten Wochen einen fulminanten Zwischensprint hin. Charttechnische Widerstände barsten unter dem Aufwärtsdruck. Immer neue Kaufsignale befeuerten die Rally aufs Neue.

The Scotts Miracle-Gro hat sich in seiner langen Firmengeschichte eine exponierte Marktposition in den Bereichen Garten und Pflanzen auf dem US-Markt erarbeitet und bietet neben Saatgut auch diverse Pflanzenschutz- und Düngemittel an. Was das Unternehmen und damit die Aktie aus unserer Sicht weiterhin interessant macht, ist die Tochter Hawthorne Gardening. Über Zukäufe wurde Hawthorne Gardening in der Vergangenheit gestärkt und zählt mittlerweile zu den wichtigen Anbietern auf dem Markt für Beleuchtungs- und Hydrokultursysteme. Hawthorne Gardening entwickelte sich zu einem starken Umsatztreiber für das Unternehmen. Und so standen auch die Zahlen dieses Segments bei der Veröffentlichung Anfang Mai im Fokus.