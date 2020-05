Yes MedMira can!!!

MedMira ist nicht nur aus dem Dornröschenschlaf erwacht nach so langer Zeit sondern schickt sich an zum Börsenhighflyer aufzusteigen. Die Börsenkapitalisierung liegt nun schon bei rund 460 Mio. CAD und dürfte weiter zulegen. Nach der EU Zulassung steht nun die FDA Zulassung des Covid19 Schnelltests in den USA an und dann startet wohl auch sehr schnell der Verkauf der Tests sprich, man generiert Umsätze und keine Luft.

MedMira steigt schon wieder um 50% an und geht steil. Sehr schön! Aber viel wichtiger ist, dass mein erwarteter Durchbruch des 27 Jahresabwärtstrends in der langen blauen Linie im Point and Figure Chart heute erfolgt ist. Ich hatte ja erwartet dass beim Durchstossen der 0,55 CAD Marke die Dämme brechen und genau das ist heute passiert. Der Schlusskurs mit 0,70 CAD ist perfekt auch wenn nicht das Tageshoch. Massive Käufe und 16 Mio Stück Volumen vor allem aus den USA waren der Ausschlag wohl in Erwartung der zügigen FDA Zulassung.